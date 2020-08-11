قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية

استفاد المدير العام السابق لوفاق سطيف الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، فهد حلفاية، الذي وضع رهن الحبس الاحتياطي يوم 7 يونيو الماضي في قضية ترتيب المقابلات المزعوم و التي تم تسريبها بتسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من الإفراج المؤقت، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وقبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر)، اليوم الثلاثاء، "الإفراج التلقائي" عن فهد حلفاية لأسباب صحية، حسب نفس المصدر.

و كان حلفاية قد وضع رهن الحبس المؤقت مع وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، المتابع من جهته بتهم الرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير، بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.

و يواجه المتهمان عقوبة السجن تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات.

ويأتي مثول مختلف الأطراف المعنية بالقضية، عقب الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضد مجهول.