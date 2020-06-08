وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد : التسجيل الصوتي بين حلفاية و سعداوي صحيح

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الاثنين بالجزائر العاصمة أن "الخبرة العلمية أثبتت أن التسجيل الصوتي بين مدير عام فريق وفاق سطيف فهد حلفاية والمناجير نسيم سعداوي صحيح" موضحا أن "العقوبة التي ينص عليها قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها تتراوح بين سنتين و 10 سنوات".

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) أنه " تبعا للشكوى التي تقدم بها وزير الشباب والرياضة حول التسريب الصوتي الذي تداولته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المتعلق بترتيب مباريات الرابطة الأولي المحترفة لكرة القدم لموسم 2019-2020، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حيث تم الاستماع لتسعة أشخاص ليأمر من خلاله قاضي التحقيق بإيداع المدعوين فهد حلفاية ونسيم سعداوي الحبس المؤقت و وضع الملقب عبد الله بن عيسى تحت الرقابة القضائية".

وأكد وكيل الجمهورية أن التسريب الصوتي الذي سجل على الساعة منتصف الليل و 14 دقيقة والذي تدوم مدته ثلاث دقائق و 48 ثانية صحيح وغير مفبرك و ذلك بعد إجراء مقارنة صوتية بمركز الخبرة العلمية للتأكد من مدى مطابقة التسجيل مع أصوات المتهمين، مشيرا إلى "أنه يوجد تطابق كبير في الأصوات ولا يوجد أي شك في صحة التسجيل".

وعن العقوبة التي ينص عليها قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها صرح وكيل الجمهورية أن المادة 247 تنص أنه يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من قام بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها، بمنح أو وعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية أو مالية لكل شخص، لاسيما اللاعب أو المدرب أو الحكم أو لجنة التحكيم أو المنظم أو المسير الرياضي المتطوع المنتخب أو مسير الشركة الرياضية التجارية أو وكيل اللاعب أو مستخدمي التأطير الرياضي".

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لمحكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) قد أمر أمس الاحد بإيداع المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية و وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، الحبس المؤقت في قضية التسريب الصوتي حول ترتيب نتائج المباريات.

ووجهت لسعداوي تهم المساس بحرية الأشخاص، التشهير و تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات.

ويمكن للمدعوين حلفاية وسعداوي استئناف أمر قاضي التحقيق في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

كما تم الاستماع في هذه القضية إلى رئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى، ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية تم الاستماع لرئيس جمعية عين مليلة، الهادي بن صيد، ورئيس مجلس إدارة نفس النادي، ماليك عمراني، كشاهدين.

كما غاب كل من رئيس مجلس إدارة أهلي برج بوعريريج، أنيس بن حمادي، والمدير العام لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد، بعدما وجه لهما استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية.

وغاب بن حمادي "لأسباب صحية"، بينما فوض بن عياد محاميه.

في نفس هذه القضية التي تصدرت عناوين الصحف، استمعت لجنة الإنضباط كذلك إلى رئيس مجلس إدارة أهلي البرج، أنيس بن حمادي، الذي ورد اسمه في هذا التسجيل، و رئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى.

هذا الأخير "فجر مفاجأة" حينما كشف أنه تم الاتصال به من قبل شخص لترتيب المباراة التي خسرها فريقه ضد وفاق سطيف (0-2)، لحساب الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقامت العدالة باستدعاء مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية عقب الشكوى التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة ضد مجهول.