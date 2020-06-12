كورونا : 109 إصابة جديدة و10 وفيات و تعافي 68 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

﻿ سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 10وفيات جديدة، فيما تماثل 160 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10698 حالة، أي ما يمثل نسبة 24 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 751 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7322 .

وأشار الى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات سطيف والمسيلة (3 حالات لكل منهما)، وحالتين بولاية الوادي وحالة واحدة بكل من ولايتي تبسة وعنابة.

وأضاف الدكتور فورار أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأوضح أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21544 وتشمل 9207 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 12337 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي اليقظة وروح المسؤولية من جميع المواطنين من خلال احترام التدابير الوقائية، خاصة الارتداء الإجباري للقناع الواقي لتفادي انتقال العدوى