الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح عيسى، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد هام، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم، السيد عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد هام".

وخلال هذه المقابلة، جدد رئيس الجمهورية "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب اللقاء قال رئيس البرلمان الليبي أن اللقاء سمح ب"مناقشة ما يجري في ليبيا و كذا كيفية حل الأزمة الليبية"، مضيفا أن الرئيس تبون "صرح وقال لنا بكل وضوح أنه مع ليبيا وأنه رهن اشارة الليبيين".

و أضاف المسؤول الليبي أن الرئيس تبون صرح بأنه "سيسعى مع نظيريه المصري والتونسي من أجل حل الأزمة الليبية وأنه قد اطلع على المبادرة التي قدمت من طرفنا وأعلنت في مصر، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل جمع شمل الليبيين وجمعهم على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات مؤتمر برلين"

وجرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين, ومدير ديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج,، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

