الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وجدد له الدعوة لزيارة دولة قطر بعد تعافيه وعودته إلى أرض الوطن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له دوام الصحة والعافية".

وبالمناسبة، "جدد سمو الأمير دعوته للسيد الرئيس لزيارة دولة قطر بعد تعافيه وعودته إلى أرض الوطن، وبدوره شكر السيد الرئيس سمو الأمير على مشاعره النبيلة والأخوية، وقبل الدعوة".