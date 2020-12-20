الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له "عودة قريبة وميمونة إلى بلاده"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له عودة قريبة وميمونة إلى بلاده".

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التركي أنه "تابع باهتمام كلمة السيد رئيس الجمهورية التي وجهها للشعب الجزائري"، معربا عن "سعادته بتماثل السيد الرئيس للشفاء" ومبرزا "استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة".