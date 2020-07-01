جائزة محمد ديب للأدب لسنة 2020: الإعلان عن القائمة المطولة

كشف مجلس جائزة محمد ديب للأدب عن القائمة المطولة للكتاب الذين تم قبولهم للمشاركة في الطبعة السابعة للجائزة حيث يصل عددهم ل 23 كاتبا باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية, حسبما نشرته جمعية "الدار الكبيرة" على صفحتها بموقع فايسبوك.

و جرى تقييم الأعمال المختارة بالرغم من الوضع الصحي الطارئ المترتب عن جائحة كوفيد-19.

و جرى اجتماع المجلس يوم 27 جوان الفارط عن طريق تقنية التواصل عن بعد حيث أفضى إلى الإبقاء على عشرة أعمال باللغة العربية و مثلها باللغة الفرنسة و ثلاثة أعمال باللغة الامازيغية.

و بخصوص الكتاب باللغة العربية تم الابقاء على حميد عبد القادر و ليلى عامر و عبد المنعم بن سايح و حكيمة جمانة جريبعي و كذا محمد فتيلينا و جيلالي خلاص و نجاة مزهود بالاضافة الى جلول رحيل و عبد الرزاق طواهرية, في حين تم اختيار الكتاب نعيمة بن عزوز و وليد ساحلي و مراد زيمو فيما يخص اللغة الامازيغية.

اما فيما يخص الأعمال باللغة الفرنسية فقد تم الإبقاء على الكتاب محمد عبد الله و عبد الرحمن أعراب و مصطفى بن فضيل و حنان بوراعي و اكرم الكبير و كذا قادر فرشيش و عبدالعزيز قرين و جليلة قادي حنفي (هاجر بالي) بالإضافة إلى أمينة مخالي و رستم جواد تواتي و يونس تونسي.

و تأثرت الرزنامة الثقافية في مجملها بهذه الازمة الصحية حيث تم تأجيل التظاهرات الاحتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب محمد ديب و التي كانت ستدوم طوال سنة 2020.

و خلال الطبعة السابقة للجائزة التي جرت سنة 2018, كانت الجائزة من نصيب الروايات "مول الحيرة" باللغة العربية للكاتب إسماعيل ابرير و "انزا" للكاتب سامي مسعودان باللغة الامازيغية و "لا ديفات (الهزيمة)" للكاتب محمد سعودان باللغة الفرنسية.

و تهدف جائزة محمد ديب للأدب إلى تشجيع الكتاب الجزائريين باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية.

و تحصي جمعية "الدار الكبيرة" منذ نشأتها ما يقارب 250 عضوا موزعين على نشاطات المسرح و الرسم و الصور و الادب.