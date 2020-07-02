كورونا : بن بوزيد يدعو إلى تسخير كل الهياكل للتكفل بالمصابين

دعا وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ، اليوم الخميس ، بسطيف إلى تسخير الفنادق و الهياكل و المراكز التابعة لمختلف القطاعات للتكفل بالمصابين بكوفيد-19 لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأكد الوزير خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى الولاية بأن "تسخير هذه الهياكل للتكفل بمرضى كوفيد-19، سيسمح بتخصيص المستشفيات للتكفل بالحالات المصابة بالفيروس و بأمراض مزمنة أخرى تحتاج إلى مرافقة طبية أو إنعاش و بالتالي ضمان تكفل أفضل بهؤلاء المرضى."

وأضاف الوزير قبيل عقد لقاء مغلق مع إطارات القطاع بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، بأن "المستشفيات تعرف اكتظاظا كبيرا بسبب التوافد الكبير و المستمر للمصابين بكوفيد-19 مما ولد نوعا من القلق الجماعي."

وذكر السيد بن بوزيد بأن "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة بسطيف على اعتبار أن هذه الولاية شاسعة و تعرف كثافة سكانية كبيرة، كما أنها محور مروري هام بشرق البلاد."

واعتبر الوزير زيارته إلى ولاية سطيف "فرصة للاطلاع عن كثب على ظروف عمل الطاقمين الطبي و شبه الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة"، مفيدا بأن دخول ثلاثة مخابر لكشف و تشخيص كوفيد-19 أحدهم تابع للقطاع الخاص يؤكد على وجود جهد يبذل في الميدان في سبيل القضاء على هذه الأزمة الصحية.

وفيما يتعلق بحدوث عطب على مستوى أجهزة التشخيص بمخبر تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستحدث مؤخرا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة، قال الوزير "لن نغادر سطيف إلا بعد إصلاح هذا العطب و استئناف المخبر للخدمة من جديد."

وأضاف ، بأنه قد تم إسداء تعليمات من أجل توفير الكواشف بالعدد الكافي من طرف معهد باستور بالجزائر العاصمة لضمان تكفل أفضل بالمواطن.

وجدد بالمناسبة نداءه بضرورة تنسيق جهود جميع الفاعلين من أجل القضاء على هذا الفيروس العابر للقارات، مشددا في ذات الصدد على إجبارية ارتداء القناع الواقي الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لضمان منع انتقال الفيروس بين الأشخاص.

ودعا الوزير في الأخير إلى تثمين الجهود المبذولة من أجل محاربة هذه الجائحة، مؤكدا بأن "بعض الأطراف تقوم بنشر معلومات و فيديوهات عبر منصة التواصل الاجتماعي -فايسبوك- لتغليط الرأي العام و تشويه قطاع الصحة." وكان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد زار مخبرا لتحاليل التشخيص عن فيروس كورونا تابع لأحد الخواص تطوع لإجراء كشوفات تشخيص حالات الإصابة بصفة مجانية.

ونوه الوزير بالمناسبة بهذه المبادرة، مؤكدا بأنها تكشف عن "تضامن و وحدة الشعب الجزائري في هذه الأزمة الصحية."(