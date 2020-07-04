منظمة الصحة العالمية تحث الدول على الاستفاقة لوضعية كورونا على ارض الواقع

﻿دعت منظمة الصحة العالمية، الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد، الى الاستفاقة لوضعية المرض على أرض الواقع، و السيطرة على انتشاره.

وقال مايكل ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين اليوم السبت أن الشعوب تحتاج للاستفاقة فالبيانات لا تكذب.والوضع على أرض الواقع لا يكذب، مضيفا لقد أثر المرض على 10.8 مليون شخص على الأقل حتى الآن، وقتل ما يزيد على 521 ألف شخص في أنحاء العالم.

وتعد منطقة الأمريكيتين هي المنطقة الأكثر تضررا اثر تسجيل معظم حالات الإصابة والوفاة في الولايات المتحدة.

وأشار ريان إلى، أن دولا عديدة تتجاهل ما تقوله البيانات بالنسبة للسيطرة على المرض لا يفوت الآوان أبدا.

وأوضح ،أن هناك أسباب اقتصادية معقولة لحاجة الدول لإعادة اقتصاداتها إلى الإنترنت مرة أخرى.هذا أمر مفهوم، ولكنك لا تستطيع تجاهل المشكلة أيضا.المشكلة لن تختفي بشكل سحري.

وأضاف خبير الصحة العامة ، أن تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة لا يمكن تجنبها في المناطق التي ينتشر فيها المرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه، محذرا بأنه إذا مضت الدول قدما في الفتح من دون أن تكون قادرة على التعامل مع الزيادة المحتملة في عدد الحالات، فستصل الى أسوأ سيناريو.

وإذا توقف النظام الصحي عن المواجهة، فإن المزيد من الأشخاص سيموتون.

المصدر:واج