بلعريبي : تسليم 7900 سكن عدل من بين 77 ألف وحدة جاهزة هذا الأحد بالعاصمة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره محمد طارق بلعريبي، السبت بالجزائر العاصمة، أن قرابة 77.435 وحدة سكنية من برنامج "عدل" قد استكملت على مستوى ولاية الجزائر إلى تاريخ 30 جوان 2020، معلنا عن تسليم 7909 وحدة منها في الـ5 جويلية.

وأوضح بلعريبي خلال عرض على هامش وضع حجر الأساس لبرنامج 14.145 مسكنا على مستوى العاصمة اشرف عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن إجمالي مشروعات "عدل" المنجزة على مستوى ولاية الجزائر بلغ 77435 مسكنا، منها 909. 7 ستسلم في ال5 جويلية، مشيرا إلى أن عدد المكتتبين في الولاية بلغ 195836.

و أضاف المسؤول ذاته ، انه تم على الصعيد الوطني استلام 23000 سكنا خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، مؤكدا أن المشاريع المبرمجة إلى 1 جانفي 2020 تشمل ما لا يقل عن 120334 مسكنا.

أما المشاريع التي توجد في طور الانجاز فتبلغ 74.375 وحدة، تم إطلاق 20.875 منها خلال السداسي الأول من سنة 2020 على مستوى العاصمة وموزعة على 17 مشروعذا.

كما أضاف أن "الجهود مستمرة لتخصيص الأوعية العقارية لإطلاق المشاريع المتبقية في ولاية الجزائر والولايات المجاورة".

وعلى مستوى بلدية أولاد فايت، تم إطلاق انجاز 6.010 وحدة موزعة على ثلاثة مواقع تتضمن 3.920 و 1.000 و 1.090 مسكنا بغلاف مالي يقدر ب 19.79 مليار دج.