عدل تدعو مكتتبي 2013 الذين لم يسددوا الشطر الأول إلى التسجيل في الموقع الالكتروني للوكالة

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"جميع مكتتبي برنامج البيع بالإيجار لـ2013 الذين تم قبول ملفاتهم ولم يقوموا بتسديد الأمر بالدفع الخاص بالشطر الأول ( 10بالمئة ) إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وحسب بيان للوكالة نشر على صفحتها بفيسبوك،يتوجب على هؤلاء المكتتبين الولوج للموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz وبعدها الضغط على الرابط بالمتواجد بالمنصة والمتمثل في http://mo.aadl.com.dz/SITUATIONDOSSIER من أجل تحديد و توجيه كل مكتتب معني بهذه العملية، بعد التسجيل في المنصة بإدخال الرقم التسلسلي وكلمة المرور ،بعدها يحدد المكتتب وضعية ملفه يليها الضغط على زر التأكيد ، لترسل رسالتين قصيرتين عبر هاتفه الجوال وأخرى على البريد الكتروني واللتين تؤكدان عملية تسجيله في المنصة".

وحسب الوكالة فإن هذه المنصة توفر خاصية استرجاع الرقم السري عن طريق الولوج الى هذه الخدمة بالضغط على الرابط المتواجد اسفل المنصة و إتباع خطوات استرجاع الرقم السري.