اذاعة باتنة..ندوة تاريخية لتقييم مسيرة الاستقلال بعد 58 عام

نظمت إذاعة الجزائر من ولاية باتنة هذا الأحد ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى المزدوجة ال58 لعيدي الاستقلال الشباب شارك فيها مجاهدون وحقوقيون من ولاية باتنة.

وقد تضمنت هذه الندوة شهادات حية لصناع التاريخ حول أجواء فرحة الاستقلال و كيف عاشها الشعب الجزائري و انتقال الحكم من المستعمر الى جبهة التحرير.

ومحطات و شهادات حية حول البطولات و التضحيات الكبرى التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الحرية و الاستقلال.

اساليب القمع و الاعتقال المسلطة على الجزائريبن.بالإضافة الى تقييم مسيرة الاستقلال بعد 58 عام في كنف الحرية و ما تحقق من رسالة الشهداء و الامال بالنسبة لجيل الاستقلال للحفاظ على هذا المكسب و مواصلة رسالة الشهيد.