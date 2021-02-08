كوفيد-19: تسجيل 225 إصابة جديدة, 179 حالة شفاء و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر

08/02/2021 - 17:15

سجلت 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و4 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 179  مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة  فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس  كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 109.313  شخص من  بينها 225 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ  العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 74.871  شخص والعدد الإجمالي  للوفيات 2918 حالة.

ويتواجد حاليا 25 مريضا في العناية المركزة, كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل بها أي  حالة, فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

           

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