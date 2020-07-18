حماية طفولة : المتعامل العمومي موبيليس يطلق خدمة للمراقبة الأبوية

أطلق المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس، السبت، خدمة للرقابة الأبوية تسمى "MobiliS @ fe"، موجهة لمساعدة الآباء على مراقبة و تأطير الأطفال في استخدام الإنترنت من اجل حمايتهم من الأخطار المرتبطة بشبكة الإنترنت.

وتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة خلال حفل ترأسه الرئيس المدير العام لشركة موبيليس، بلال مكيد، بحضور المندوب الوطني لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، والممثلة المساعدة لليونيسيف في الجزائر، صوريا حسان.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أشار مكيد إلى أن إطلاق "MobiliS @ fe" يأتي بمناسبة اليوم الوطني للطفل، الذي يتم الاحتفال به في 15 يوليو من كل عام، وكذلك في سياق يتميز بالحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا .

كما أشار، في هذا الصدد، إلى أن استخدام الإنترنت قد تطور إلى حد كبير من خلال إتاحة الوصول إليه لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال ، مؤكدا أن استخدام الأطفال للإنترنت لا يخلو من الخطر، لأن هذه الفئة الضعيفة غالبذا ما تواجه محتوى غير لائق وغير مناسب وحتى صادم.

وأضاف أن قرار موبيليس لإطلاق هذه الخدمة كان مدفوعذا بالأهمية التي توليها لأمن وحماية زبائئها من الأخطار المرتبطة بالإنترنت.

وأكد السيد مكيد، من نفس المنطلق، أن موبيليس لن تدخر أي وسيلة لضمان أفضل خدمة لزبائنها، مشيراذ في هذا السياق، إلى أن المتعامل العمومي ماض على الطريق الصحيح لاستكمال الورشة المتعلقة بتغطية كامل التراب الوطني بشبكة الجيل الرابع.

كما أعلن أن موبيليس ستقوم، ابتداء من أوت المقبل في الجزائر العاصمة، بتركيب هوائيات شبكة الجيل الخامس بشكل تجريبي.

من جانبها أشادت السيدة شرفي بشركة موبيليس لاستحداثها هذه الخدمة لحماية الأطفال من أخطار الإنترنت، مؤكدة أنها أداة جديدة تساهم في جهود الدولة في تعزيز وحماية هذه الفئة.

أما السيدة حسان فقد أكدت أن إطلاق "MobiliS @ fe" جاء ليعزز جهاز أدوات حماية الأطفال من الأخطار المرتبطة بالويب، على وجه الخصوص، في هذه الفترة من تفشي كوفيد-19، مما يجبر هؤلاء الأطفال على البقاء في المنزل وبالتالي استخدام الإنترنت أكثر.

و قد حدد سعر خدمة "MobiliS @ fe" ب 800 دج، ومن اجل الاشتراك فيها، يكفي التوجه إلى وكالة تجارية لشركة موبيليس مع وثيقة هوية.