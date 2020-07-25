كورونا : 605 إصابة جديدة و 383 حالة شفاء و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 383 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن اجمالي الحالات المؤكدة بلغ 764 26 من بينها 605 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 4ر1 حلة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1146 وعدد المتماثلين للشفاء 076 18 .

وأضاف أن 28 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و20 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وكشف الدكتور فورار أن 63 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.