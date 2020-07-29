توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من 145 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان و وهران وبشار

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء من توقيف سبعة (07) تجار مخدرات أزيد من 145 كيلوغرام من الكيف المعالج خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية وبشار بالناحية العسكرية الثالثة، حسب ما أفاد به هذا الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان"في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 28 جويلية 2020، سبعة (07) تجار مخدرات وحجزت (145,3) كيلوغرام من الكيف المعالج خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية وبشار بالناحية العسكرية الثالثة".

وفي ذات السياق, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (31496) قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من قسنطينة وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة والوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

إلى جانب ذلك "تم توقيف مهرب (01) وحجز (1000) خرطوشة ، خاصة ببنادق الصيد و(5000) علبة سجائر بتبسة/ن.ع.5."

وأضاف البيان أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وجانت بالناحية العسكرية الرابعة، (21) شخصا وحجزت (04) مركبات رباعية الدفع وشاحنتين (02) و(3800) لتر من الوقود ، بالإضافة إلى (20) مولدا كهربائيا و(09) مطارق ضغط و(18) قطعة ديناميت و(04) أمتار فتيل صاعق وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لــ (103) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعنابة وسكيكدة والطارف، فيما تم توقيف (46) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وعين أمناس ".