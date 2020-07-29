﻿الرئيس تبون ينهي مهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

أنهى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان"وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وكلف رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة, يضيف نفس المصدر.