سوناطراك والشركة الدولية "أوأم في" يوقعان على مذكرة تفاهم

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الدولية "أوأم في" مذكرة تفاهم لبدء المناقشات من أجل تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف والتطوير وإنتاج المحروقات في الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لسوناطراك.

وأكد البيان أن مذكرة التفاهم "تظهر اهتمام الطرفين بتقييم فرص التعاون بعد صدور القانون الجديد للمحروقات".

وتعتبر "أوأم في" شركة دولية متكاملة للنفط والغاز يقع مقرها في فيينا (النمسا)، حققت خلال 2019 إنتاج يوميا بلغ 487 ألف برميل نفط مكافئ، في مناطقها الخمس الأساسية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبحر الشمال وروسيا وآسيا والمحيط الهادئ، حسب نفس المصدر.