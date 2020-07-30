الرئيس تبون يشيد بمواقف المحامية الراحلة جيزيل حليمي ومساندتها لكفاح الشعب الجزائري

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، رسالة تعزية الى عائلة المحامية جيزيل حليمي التي وافتها المنية الثلاثاء بباريس, أشاد فيها بنضالاتها ومواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله الوطني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "في هذه اللحظة المحزنة وأنا أتلقى نبأ وفاة الأستاذة المحامية جيزيل حليمي, ينتابني شعور بالأسى لفقدان امرأة متميزة يرتبط نضالها بتلك النضالات الشجاعة المشرفة لشخصيات مرموقة عرفت بمواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال الوطني".

وأضاف البيان: "إنها من الأسماء اللامعة في سجل أولئك الرجال والنساء من مشاهير الكتاب والحقوقيين الذين واللائي لم يترددوا في إدانة بشاعة الاستعمار وممارساته البغيضة".

وخلص البيان الى القول: "إننا نودعها اليوم الى مثواها الأخير بتقدير كبير لنضالها ومواقفها وستظل بمسيرتها مثالا للمرأة الحرة الشجاعة ولصوت الحق.

وإنني هنا أتوجه الى أبنائها وكافة أفراد عائلتها بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن".