﻿تحذير من ارتفاع درجات حرارة الى المستوى البرتقالي في ست ولايات شمالية

ستشهد ست ولايات من شمال الوطن يومي الجمعة والسبت ارتفاع لدرجات الحرارة الى"المستوى البرتقالي"، حيث ستتراوح ما بين 40 الى 44 درجة، حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتمتد صلاحية هذه النشرية التي تمس منذ أمس الخميس ولايات سكيكدة وعنابة والطارف حيث بلغت درجة الحرارة 40 الى غاية اليوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا، حسب ذات المصدر.

وأضافت نفس النشرية أن ثلاث ولايات أخرى وهي غليزان والشلف وعين الدفلى سجلت بها درجة حرارة بلغت 44 عند منتصف نهار اليوم الجمعة والتي ستدوم الى يوم غدا السبت على الساعة التاسعة ليلا.