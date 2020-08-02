﻿رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سعيد عمارة

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم سعيد عمارة الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 87 سنة، أشاد فيها بمناقب الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية وبنضاله أثناء الثورة التحريرية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمدرب سعيد عمارة طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، أشاد فيها بمناقب ومآثر الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية.

كما نوه السيد الرئيس بنضال الفقيد ضمن فريق جبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير المباركة من أجل التعريف بكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وتوسيع دائرة أنصاره في الخارج".