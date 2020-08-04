تسبب في وفاة عاملين وإصابة ثالث بجروح.. مدير منجم عين أزال يكشف سبب حادث الإنفجار

رجح مدير منجم الشعبة الحمراء للزنك بعين أزال بولاية سطيف، هلال لهلالي، أن يكون الحادث، الذي وقع صباح اليوم بالمنجم وأودى بحياة عاملين وإصابة آخر، سببه بقايا متفجرات لعمليات رمي قديمة.

وكان عاملان لقيا مصرعهما واصيب ثالث في انفجار متبوع بانهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة بمنطقة الشعبة الحمراء شرق مدينة عين أزال ( 50 كم جنوب سطيف)، .

و قال لهلالي، في تصريح لإذاعة الجزائر من سطيف، إن عملية الحفر عن مادة الزنك بمنجم شعبة الحمراء تتم عن طريق استعمال المتفجرات عبر فوجين، مضيفا أن الحادثة ربما يعود إلى انفجار بقايا متفجرات لعمليات رمي قدمية.

وأوضح أن فوجين يسهران على العمل داخل المنجم، حيث يقوم الفوج الأول من الخامسة صباحا حتى الواحدة زوالا ويتولى عملية الحفر ، بينما يتولى الفوج الثاني الذي يواصل العمل حتى الثامنة ليلا، مهمة التفجير ، مضيفا أن الإحتمال الأبرز أن الحادث وقع حلال قيام الفوج الأول بإزاحة الأتربة خارج المنجم لنقلها إلى المصنع على بعد كيلومترين.

من جانبه أكد المكلف بالاعلام والاتصال للحماية المدنية، النقيب أحمد لعمامرة، بأن فرق الحماية المدنية التابعة لبلدية عين أزال قد تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا إثر هذا الحادث ما أدى الى انتشال الضحيتين من تحت الأنقاض وانقاذ العامل الثالث الذي كان يعاني من صعوبة حادة في التنفس نتيجة الغبار.

وحسب النقيب لعمامرة فان عملية البحث متواصلة حاليا داخل الانقاض بعين المكان تحت اشراف المدير الولائي للحماية المدنية للتأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق.

وقد تم نقل الضحيتين المتوفيين، وعمرهما 53 و38 سنة، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "يوسف يعلاوي" بعين آزال في حين تم اسعاف ونقل العامل المصاب (35 سنة) الى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة الصحية.

عرقاب ينقل تعازي الرئيس تبون لعائلتي الضحيتين

هذا وتفقد وزير المناجم، محمد عرقاب، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منجم الشعبة الحمراء بعين أزال ووقف عن كثب عن ظروف وملابسات الحادث، كما اطمأن على صحة أحد مصابي الحادث الذي يرقد بمسشتفى المدينة لتلقي العلاج. كما قدم تعازي رئيس الجمهورية لعائلتي الضحيتين.

يذكر أن مدينة عين أزال شهدت في جوان 1990 حادثا مأساويا بهلاك 19 عاملا غرقا بالمياه التي غمرت منجم خرزت يوسف (غربي المدينة).