وزير المالية : هذه هي شروط وآليات ولوج مختلف البنوك الى نظام الصيرفة الإسلامية

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، هذا الثلاثاء، عن شروط واليات ولوج مختلف البنوك الى نظام الصيرفة الإسلامية والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات الإسلامية المقدمة في هذا الإطار .

و قال السيد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في ميكروفون الإذاعة الجزائرية أنه :"على البنك أن يحقق شروط مسبقة ليستطيع الولوج الى الصيرفة الإسلامية ، ويتمثل الشرط الأول في أن البنك عليه أن يتوفر على الإطار القانوني و الإطار المحاسبي والإطار الشرعي، أما ثاني شرط فيتمثل في تقديم هذه المنتوجات التي يرغب في تقديمها الى الهيئة الشرعية الوطنية للصيرفة الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى . والمرحلة الثالثة هي أن يتقدم هاذين الشرطين المحققين الى مصالح بنك الجزائر التي تقدم له الاعتماد النهائي .

وأضاف يقول ذات المصدر :" أن كل هذه المنتوجات وضعت لتحقيق المغزى الحقيقي من الصيرفة الإسلامية وحتى يثق المواطن الزبون في هذا المنتوج مطابق للشريعة الإسلامية ".

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية