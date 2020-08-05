إصابة جزائريين اثنين بجروح طفيفة إثر انفجار بيروت

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إصابة مواطنين جزائريين اثنين (02) بجروح طفيفة إثر حادث الانفجار الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت (لبنان)، وأكدت أنه "لم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح له، "بعد تصريحي الأولي ساعات عقب الانفجار الذي هز عشية أمس 4 أغسطس مرفأ بيروت، تأكد لدينا اليوم إصابة مواطنين جزائريين اثنين (02) بجروح طفيفة ولم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وأوضح ذات المسؤول أن "منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة (03) مواطنين جزائريين أصيبت بأضرار جسيمة، فيما تعرضت أملاك ثلاثة (03) مواطنين جزائريين آخرين ومقر سفارتنا في بيروت وإقامة السفير بأضرار طفيفة جدا (تحطم زجاج بعض النوافذ)".

وأشار السيد بن علي شريف إلى أن "نتائج هذا الانفجار المأساوي تبقى محل متابعة من قبل ممثليتنا الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان الشقيق".