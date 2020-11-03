شبيبة القبائل تعود إلى أجواء التحضيرات بتعداد مكتمل

عاد فريق شبيبة القبائل الناشط في حظيرة الرابطة الأولى المحترفة مجددا إلى أجوء التحضيرات بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021/2020.

وكشف النادي القبائلي هذا الثلاثاء على موقعه الرسمي انه وبعد أن استفاد اللاعبون من ثلاثة أيام راحة كل العناصر كانت حاضرة خلال التدريبات التي أشرف عليها الطاقم الفني بقيادة المدرب التونسي يامن الزلفاني، وأضاف النادي بأن الحصة التدريبية جرت في ظروف جيدة.

وكان من المقرر أن تواجه شبيبة القبائل يوم الاثنين فريق زرالدة وديا، لكن لأسباب صحية تم إلغاء المواجهة وتعويضها بحصة تدريبية أجرى خلالها اللاعبون مباراة تطبيقية.

وسيشارك "أبناء جرجرة" في إطار إستعدادتهم للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في 28 نوفمبر الجاري، في الطبعة الاولى للدورة الودية لكرة القدم تخليدا لروح الفقيد والمدرب السابق للمنتخب الوطني "اسماعيل خباطو"، المقررة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، وتقام هذه الدورة، المنظمة من قبل مولودية الجزائر والتي ستعرف مشاركة كل من نادي بارادو ونصر حسين داي أيضا بملعب احمد فلاك بالعاصمة، وتلعب بصيغة الإقصاء المباشر بحيث ستعتبر فرصة للمدرب التونسي الزلفاني على ضبط ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها غمار المنافسة خلال الموسم الكروي الجديد.