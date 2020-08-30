الرؤساء السابقون لحكومات لبنان يختارون السفير مصطفى أديب لرئاسة الوزراء

أعلن الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية اختيارهم لاسم السفير مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا لرئاسة الحكومة الجديدة للبنان.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق اليوم الاحد في ختام اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ،سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام بالإضافة إلى السنيورة.

وقال فؤاد السنيورة،العضو البارز في تيار المستقبل اللبناني، ان التيار الذى يقوده السياسي سعد الحريري سيرشح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال مشاورات رسمية هذا الاثنين.

ومن شأن هذا الإعلان أن يجعل أديب المرشح الأوفر حظا للمنصب.

واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.