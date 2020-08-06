معاذ حداد أول مستقدمي مولودية الجزائر

ضمّ نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، هذا الخميس، عن ضمّ المدافع الأوسط لشبيبة سكيكدة، معاذ حداد، ليكون أول مستقدمي العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى صفحة نائب بطل الجزائر في صفحته الرسمية على شبكة التواصل (فيسبوك)، أعلنت إدارة المولودية عن توقيع حداد (23 عامًا) عقدًا يمتدّ لموسمين.

وكان حداد التحق بشبيبة سكيكدة في 2018، قادمًا إليها من شباب باتنة، ليتألق بشكل لافت مع التشكيلة السكيكدية التي احتلت المركز الثاني في بطولة الرابطة الثانية لموسم 2019-2020، وهو ما مكنها من الصعود لقسم الأضواء بعد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة نهائيا بسبب جائحة كورونا.

وظلّ ابن مدينة القل يستدعى بصفة منتظمة للمنتخب الوطني دون 23 عاما تحت إشراف المدرب الوطني السابق الفرنسي لودوفيك باتيلي، وشارك في تصفيات أولمبياد طوكيو، بعد خسارة آمال الخضر أمام تماسيح غانا.

وفي عهد رئيس مجلس الإدارة، عبد الناصر ألماس، تعتمد المولودية استراتيجية جديدة بترقية عدد من الشبان من صنف الرديف، كما تنوي المولودية انتداب لاعبين آخرين من أجل لعب الأدوار الأولى في البطولة، وأيضا الظهور بوجه مشرف في النسخة القادمة لرابطة أبطال إفريقيا في موسم 2020-2021، في موعد يتزامن مع مئوية العميد.

وكان موسم الانتقالات الصيفية افتتحت رسميا الأربعاء وستتواصل إلى غاية 27 أكتوبر المقبل، فيما لم يتم بعد تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي 2020 – 2021.