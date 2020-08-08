الموت يغيب المخرج مزيان يعلى

توفي المخرج مزيان يعلى، صباح هذا السبت، بمستشفى نفيسة حمود بارني سابقا بالجزائر العاصمة إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز ال 74سنة, حسب ما علم من جمعية أضواء السينمائية.

وكان الفقيد الذي ولد سنة 1946 بالقصر ولاية بجاية قد بدأ العمل السينمائي في سن مبكرة وأخرج فيلمه الروائي الطويل نغم الخريف" (Chant d’automne) في 1983.

وقدم مزيان يعلى العديد من الأفلام الوثائقية الخاصة بالثورة أثناء عمله ب "الكاييك " (الجزائري للصناعة السينماتوغرافية)

سيوارى الراحل التراب ظهر هذا السبت بمقبرة سيدي يحيى, حسب جمعية أضولاء السينمائية.