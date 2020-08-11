أنقرة تعلن سقوط جرحى في اعتداء للبحرية اليونانية على قارب مدني تركي

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني تركي.

وجاء في بيان لخفر السواحل التركي، "إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني".

وأضاف البيان انه "كان على متن الزورق الذي استهدفته البحرية اليونانية مواطنان تركيان ومواطن سوري".

وعاد التوتر من جديد بين تركيا واليونان على خلفية احتياطات النفط في شرق المتوسط زاد من حدته الاتفاق البحري بين القاهرة واثينا والذي ردت عليه انقرة بإرسال سفينة تنقيب عن النفط للمنطقة.

وتأتي هذه التطورات عقب شجب تركيا للاتفاق المصري-اليوناني حول تقييد مناطق الاختصاص في شرق البحر المتوسط قائلة أن أثينا "خرقت الثقة" وخرقت الاتفاقات حول هذه المنطقة البحرية.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، في أنقرة، "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري"، مضيفا : "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.

وذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، صباح اليوم، أن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط".

من جانبها ،أصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.