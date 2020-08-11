الوزير الأول يعزي أسرة الممثلة نورية قزدرلي

عبر الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الثلاثاء في رسالة تعزية إلى أسرة فقيدة الفن الجزائري نورية قزدرلي عن "بالغ الحزن و الأسى بنبأ وفاة الممثلة" واصفا الراحلة بأنها "احد أعمدة الفن الجزائري".

وقال الوزير الأول في رسالته "تلقيت ببالغ الحزن و الأسى نبأ وفاة احد أعمدة الفن الجزائري، المغفور لها الممثلة نورية قزدرلي".

وأمام هذا المصاب الجلل قدم الوزير الأول تعازيه لأسرة الفقيدة "راجيا من الله عز و جل أن يسكن روحها فسيح جنانه و يلهمهم الصبر والسلوان".

انتقلت إلى رحمة الله الممثلة القديرة نورية قزدرلي ليلة الأحد إلى الاثنين عن عمر ناهز 99 عاما بعد أكثر من 60 سنة من العطاء الفني وقد قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل أكثر من 200 مسرحية وأزيد من 160 فيلما تلفزيونيا و 4 أفلام روائية.