مراد سنوسي : إجراءات تصنيف المسرح الجهوي "عبد القادر علولة " كتراث وطني تعرف "تقدما جيدا"

كشف ، اليوم السبت ، مدير المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" ، مراد سنوسي ، أن الإجراءات المتعلقة بتصنيف المسرح الجهوي لوهران كتراث وطني تعرف "تقدما جيدا" .

ويعرف تصنيف المسرح الجهوي لوهران كتراث وطني محمي، والذي أعلنت عنه وزيرة الثقافة والفنون خلال زيارتها التفقدية في جويلية المنصرم الى وهران، تقدم جيد مثلما أوضحه السيد سنوسي.

وأشار إلى أن "جلسات عمل عقدت مع إطارات مختصة بالوزارة الوصية لإجراء الخبرة لحصر العناصر التراثية وتشخيص الوضع المعماري".

من جهة ثانية ، أعلن مدير المسرح الجهوي لوهران عن التحضير للشروع في أشغال ترميم التماثيل وزجاج قبة المسرح وهي العملية التي أعلنت عنها وزيرة الثقافة والفنون أيضا خلال زيارة العمل الأخيرة إلى وهران.

وأبرز مراد سنوسي أنه : "سيشرع قريبا في عملية الترميم من قبل مهندسين معماريين مختصين في المجال من جمهورية التشيك وذلك في إطار التعاون مع هذا البلد.

وذكر بأن عملية الترميم ستعرف إشراك طلبة الفنون الجميلة ومهندسين معماريين شباب مما سيساهم في تدعيم تكوينهم التطبيقي.