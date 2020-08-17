الجزائر تحتضن بطولة إفريقيا للمحليين في صيف 2022

تقرّر رسميًا، هذا الاثنين، منح الجزائر شرف تنظيف بطولة إفريقيا للمحليين في كرة القدم (الشان) وذلك بين 10 جويلية والفاتح أوت 2022.

استنادًا إلى إفادات مصدر مطلّع، تمّ تحديد موعد إقامة الطبعة السابعة من بطولة المحليين، تفاديًا لتزامنها مع الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة من 25 جوان إلى الخامس جويلية بمدينة وهران.

وتحضيرا للبطولة القارية، عُقدت جلسة عمل اليوم الاثنين بمقر وزارة الشباب والرياضة حضرها المدير العام للرياضة نذير بلعياط وممثلون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالإضافة إلى مديري الشباب والرياضة للمدن التي ستستضيف النهائيات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة.

من ناحية أخرى، سيتم الإعلان عن مناقصة من أجل القيام بأعمال ترميم وتحديث للمنشآت الرياضية المختلفة التي ستستقبل مباريات البطولة الإفريقية حسب وضعية وحالة كل ملعب.

يُذكر أنّ بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2020 كانت مقررة في أفريل الفارط بالكاميرون، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا إلى جانفي 2021.

وأتى إسناد الكاف شرف تنظيم (الشان) إلى الجزائر، علمًا أنّ (الفاف) سبق لها تقديم ملف الترشح في سبتمبر 2018.