إدارة نيس ترفض رحيل عطال لريال مدريد

كشف المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي، جوليان فورنييه، أنه يعارض بشدة فكرة رحيل الدولي الجزائري، يوسف عطال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فورنييه في مقابلة صحفية ادلى بها لجريدة "نيس ماتان" يوم الثلاثاء، أن العروض أصبحت تتهاطل على خريج مدرسة بارادو خلال الفترة الحالية، لكنه رفقة الطاقم الفني غير متحمسين لتخلي عن خدمات عطال "لسنا متجر، لنضع منتوجاتنا على النافذة، تحت تصرف الناس، سنقضي الموسم معا".

ويعتبر هذا الرد رسالة صريحة إلى نادي ريال مدريد الذي وضع إسم عطال ضمن أولوياته، بطلب من المدرب زين الدين زيدان، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق الملكي في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، وعدم الاقتناع بمستوى ألفارو أودريوزولا. حيث ذكرت تقارير عديدة أن الدولي الجزائري، أثار إنتباه النادي الملكي بفضل مستوياته العالية التي أصبح يقدمها مع نادي نيس الفرنسي.