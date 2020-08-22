دخل الدولي الجزائري إسلام سليماني، ضمن إهتمامات نادي رين الفرنسي الناشط في الرابطة الأولى، الذي يسعى للحصول على خدماته خلال فترة التحويلات الصيفية.

وكشفت جريدة "ليكيب الفرنسية" يوم الخميس أن المدير الرياضي، لنادي رين الفرنسي، فلوريان موريس، يصر على الظفر بصفقة ابن عين البنيان، لما قدمه من مستويات راقية مع نادي موناكو الفرنسي الموسم الماضي.

وحسب ذات المصدر، فإن المفاوضات وصلت إلى درجة متقدمة في إنتظار ترسيم الصفقة خلال الأيام القليلية القادمة.

ولا يزال سليماني صاحب 32 سنة مرتبط بعقد مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي إلى غاية 2021، حيث أعير الموسم الماضي إلى نادي موناكو الذي سجل معه 9 أهداف في 18 مشاركة، وقد يتجه لحمل ألوان رين الفرنسي الذي أنهى الموسم الماضي المنافسة في المرتبة الثالثة ما جعله يتأهل إلى مرحلة التصفيات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.