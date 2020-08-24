الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية بروسيا

انطلقت هذا الأحد، بفيدرالية روسيا، فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية بمشاركة الجزائر للمرة الثالثة على التوالي.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني يوم الإثنين، أن الفريق الوطني العسكري، يشارك خلال هذه الألعاب، التي تدوم إلى غاية 5 سبتمبر الداخل، في اختصاص "الفصيلة المحمولة جواّ" والتي ستجري فعالياتها بمدينة بيسكوف بشمال روسيا.

وستجمع فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية، 200 متنافسا من عشرة دول هي الجزائر وروسيا والصين وبيلاروسيا والكونغو وكامبوديا ومالي وناميبيا وطاجاكستان وغينيا الاستوائية، يتسابقون في منافسات الإنزال الجوي ومسير المغاوير على مسافة عشرة كيلومترات بحمولة 80 كيلوغرام و قفز الدقة ومسابقة في سياقة العربات العسكرية من نوع "BTR-82" وكذا منافسة الرمي بمختلف الأسلحة.

كما أفاد البيان أيضا أن فريق قيادة الدرك الوطني "السينوتقني" سيشارك في منافسة الصديق الوفي بموسكو.

تجدر الإشارة، أن المنتخب الوطني العسكري قد شارك في الطبعتين السابقتين للألعاب العسكرية الدولية، حيث تحصل على الجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة وجائزة "الفريق المتحد" اعترافا بمسيرته المتميزة خلال تلك الدورات وهي النتائج التي عكست التطور الملحوظ لمستوى المنتخب الوطني العسكري على الساحة الرياضية العسكرية العالمية وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.