مستغانم : 3 عمال يلقون حتفهم جراء سقوط رافعة بإحدى ورشات البناء

لقي ثلاثة عمال حتفهم اليوم الخميس جراء سقوط رافعة بإحدى ورشات البناء بمدينة مستغانم، حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإجلاء وتحويل ثلاث عمال أجانب توفوا بعد سقوطهم من رافعة كانت في الطابق 12 لورشة بناء بحي خروبة بضواحي مدينة مستغانم.

و خلف الحادث وفاة عاملين (36 و40 سنة) في عين المكان تم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا" بمستغانم بينما لفظ العامل الثالث (38 سنة) الذي كان في حالة حرجة أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية لذات المؤسسة الصحية، يضيف المصدر نفسه.

و قامت الحماية المدنية بتسخير آليات الوحدة الرئيسية والوحدتين الثانويتين بخروبة و وسط المدينة خلال عملية التدخل.

كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.