مستغانم : انتشال جثة الغريق الثاني بشاطئ صابلات

قامت وحدات الحماية المدنية مساء اليوم الجمعة بانتشال جثة غريق ثاني هلك بشاطئ صابلات بالساحل الغربي لولاية مستغانم ، حسبما علم من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لهاته المصالح.

و أوضح بيان تلقت وأج نسخة منه أن فرقة الغطاسين التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية انتشلت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة جثة غريق بشاطئ صابلات (شاطئ الرمال) التابع إقليميا لبلدية مزغران غرب مستغانم.

و تم تحويل جثة المتوفي الذي يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من ولاية معسكر إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا"، يضيف ذات البيان.

و كانت ذات الفرقة قد عثرت في وقت سابق بعد ظهر اليوم على شاب مفقود بشاطئ "خروبة" المعروف بشاطئ "سيدي المجدوب" في الضاحية الشمالية لمدينة مستغانم.

و تم انتشال جثة الغريق المتوفي الذي يبلغ من العمر هو الآخر 19 سنة وينحدر من بلدية إستيدية (غرب ولاية مستغانم) بعد عمليات بحث مكثف قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية يضيف البيان نفسه.

و دعت الحماية المدنية المواطنين إلى تفادي التوافد على المناطق الساحلية الصخرية وعدم السباحة في الشواطئ ولاسيما أن ولاية مستغانم عرفت اليوم الجمعة ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة مما دفع كثيرا من الشبان إلى المغامرة بأرواحهم كما تمت الإشارة إليه.