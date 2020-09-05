تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية

نصبت هذا السبت لجنة تحكيم الطبعة الاولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية المكونة من باحثين و جامعيين.

وتتكون اللجنة التي يتراسها يوسف نسيب استاذ متخصص في الادب الامازيغي وباحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية, من عشرة اعضاء اخرين لاسيما اساتذة في اللسانيات و الادب الامازيغيين الى جانب ممثلين لوزارات الثقافة والفنون والتربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و غيرها.

كما تضم اللجنة كل من نادية بردوس استاذة في اللسانيات الامازيغية بجامعة البويرة و ابراهيم حامق استاذ و رئيس قسم اللغة الامازيغية بجامعة بجاية ونوح عبد الله استاذ بجامعة تيزي وزو و عبد الله صديقي استاذ بجامعة تمنراست.

وأكد الامين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد خلال حفل تنصيب لجنة التحكيم ان الجائزة تثمن الابداع و البحث الامازيغيين في مختلف لهجاتها المستعملة في الجزائر،موضحا ان اختيار اعضاء اللجنة يخضع لمعايير السلامة المعنوية و الكفاءة و التمثيل الناجع لكافة لهجات الامازيغية و انسجام اللجنة.

بدوره رئيس اللجنة يوسف نسيب في تدخل له بتقنية التواصل المرئي عن بعد ، قال بان الجائزة ستساهم في بروز نخبة ادبية ومجتمع علمي تستعمل اللغة الامازيغية.

وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية التي انشئت بمرسوم رئاسي الى تشجيع البحث و انتاج و ترقية الادب واللغة الامازيغية.

كما ترمي الى مكافاة افضل البحوث و الاعمال الادبية المنجزة في مجال اللسانيات و الادب باللغة الامازيغية والمترجمة نحو هذه اللغة والبحث في التراث الثقافي اللامادي الامازيغي والبحث العلمي والتكنولوجي والرقمي.

وسيتم تسليم الجائزة التي تنظمها و تمولها المحافظة السامية للامازيغية يوم 12 جانفي من كل سنة بمناسبة احياء راس السنة الامازيغية "يناير".

وسيتحصل الفائزون الثلاث الاوائل على شهادة تقدير و مكافاة مالية تقدر على التوالي ب1 مليون دينار و 500.000 دينار و 250.000 دينار.

وحدد اخر اجل لايداع الترشحات للطبعة الاولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية في 26 ديسمبر المقبل.