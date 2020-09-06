التدخين قد يتسبب في مضاعفة عدوى "كوفيد 19"

اهتمت دراسات علمية حديثة برصد ارتباط التدخين بالمضاعفات المرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الدراسة فريق بحث دولي بقيادة، آلين فايز من جامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية، إلى أن التدخين مرتبط بمستويات أعلى من الجينات المرتبطة بكوفيد 19، وأوضح الباحثون أن التدخين يزيد من المساهمة الجينية في الإصابة بعدوى "كوفيد 19"، حيث يمكن لثلاث سجائر فقط أن تزيد من نشاط الجينات التي تسبب انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد بصورة أسرع في الجسم.

وقال فريق البحث أن مستويات إنزيمات المسببة لانتقال كورونا كانت أقل لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين لأكثر من شهر.

وأفاد المشرف على فريق البحث، آلين فايز، أن البيانات الأولية تشير إلى أن التعرض لدخان التبغ غير المباشر للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة، زاد من مستويات جينات تسبب انتشار ومضاعفات فيروس كورونا، خاصة في الممرات الهوائية.