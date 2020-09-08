المواطنون يحملون مقاولات البناء مسؤولية الكوارث السنوية التي تسببها الأمطار

حمّل مواطنون مسؤولية الكوارث التي سببتها الامطار الاخيرة الى المقاولين واصحاب البنايات الذين يرمون مخلفاتهم في مجاري تصريف المياه مما يتسبب في انسدادها.

وقال مواطنون في تصريح للقناة الأولى للاذاعة الجزائرية، بعد امطار ليلة أمس ان المتسبب الرئيسي في تضرر الشوارع والسيارات والزحمة المرورية جراء السيول والفيضانات التي تحدث في كل موسم للامطار هو اشغال البناء والورشات الكبرى التي تبقي مخلفات البناء في الشوارع التي تجرفها سيول الأمطار الى البالوعات ويتسبب في سدها بما يحدث كارثة سنويا.

وهو الرأي ذاته الذي عبر عنه مدير شركة اسروت للنظافة غيطر سعدون، الذي برأ المواطنين من مسؤولية انسداد البالوعات مع كل موجة امطار، محملا المسؤولية الى المقاولين الذين يتركون مخلفاتهم مما يسبب كوارث سنوية.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية