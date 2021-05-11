وزير الفلاحة يأمر بتعويض الفلاحين المتضررين من الفياضانات بالمدية

أسفرت زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الاثنين إلى ولاية المدية عقب الفياضانات الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن عن جملة من الإجراءات تصب في صالح الفلاحيين المتضريين لمساعدتهم في استعادة نشاطهم.

و أعطى وزير الفلاحة تعليمات لتعويض فلاحي بلدية بني سليمان المتضررين من الفياضانات والغير منخرطين في صندوق التأمينات بصفة عينية (ليس ماليا) وذلك لتمكينهم من مباشرة نشاطهم الفلاحي من جديد، فيما سيتكفل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بالمنتجين المؤمنين لدى الصندوق.

وفيما يخص الفلاحين الذين فقدوا تجهيزاتهم الخاصة بالري، طلب السيد الوزير باحصاءهم من أجل تعويضهم في إطار التعليمة الوزارية الخاصة بدعم اقتناء هذا النوع من التجهيزات.

وفي السياق ذاته أعطى الوزير تعليمات للانطلاق الفوري في إعادة جدولة قروض الفلاحين المتضررين وتأجيل تسديد قروضهم الموسمية.

على صعيد متصل دعا حمداني إلى ضرورة نشر ثقافة التأمينات عن المخاطر لتفادي الخسائر للفلاح والقطاع وللاقتصاد الوطني.

وكشف في هذا السياق عن نظام جديد خاص بالتعويض عن الخسائر في المجال الفلاحي و هو بصدد الانتهاء منه في إطار القرض التعاضدي المصغر الذي تعكف الوزارة على استحداثه.

ولمواجهة مشكل نقص مياه الأمطار, أكد حمداني أنه سيتم منح حصة اضافية من مياه السقي لفائدة فلاحي بني سليمان خاصة منتجي البذور مثلما تم القيام بذلك مؤخرا مع منتجي الطماطم الصناعية بولاية الشلف وعين الدفلى بالنسبة لانتاج بذور البطاطا.

وأكد حمداني أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية من أجل مساندة الفلاحين لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب شح الأمطار.