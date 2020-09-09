الإتحاد الجزائري لكرة القدم يستنكر "السلوك والهجمات اللفظية" لرئيس شبيبة القبائل

استنكر المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بشدة "السلوك والهجمات اللفظية" لرئيس شبيبة القبائل شريف ملال .

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، هذا الأربعاء، أن المكتب الفيدرالي للفاف، الذي انقعد يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، يستنكر بشدة "السلوك والهجمات اللفظية لرئيس شبيبة القبائل الموقوف والذي لم يفوت أي فرصة لتشويه سمعة أعضائه والطعن في كل لجان كرة القدم وحتى السلطات العليا".

وأشار البيان إلى أن ملال قرر لوحده بداية التدريبات متجاهلا قرارات الدولة التي مددت الحجر الصحي إلى 30 سبتمبر 2020، مع حظر التجمعات والتدريبات بسبب غلق المنشآت الرياضية منذ مارس 2020 و"هذا تصرف استفزازي ومهين".

وذكر الإتحاد الجزائري لكرة القدم في ذات البيان أن "هذه الانتهاكات لن تمر دون عقاب، وسيتم إجراء فحص دقيق لتصريحات ملال، وأن الفاف لديها الحق في الذهاب إلى المحاكم للدفاع على شرفها".

وناشدت الفاف في بيانها ايضا، السلطات المعنية لـ "وضع حد لتصرفات هذا النوع من رؤساء الفرق الذين يحافظون على الجدل والانقسام داخل أسرة كرة القدم الوطنية".

وأشار اللإتحاد الجزائري لكرة القدم أيضا، إلى ان المكتب الفيدرالي يحترم القواعد والممارسات، وخاصة جميع الأندية دون تمييز، و"هو أمر لا يتبناه رئيس شبيبة القبائل تجاه الفرق التي لا تزال تتنافس على لقب كأس الجزائر، وهي المنافسة التي تما إلغاؤها نهائيا من قبل المكتب الفيدرالي خلال جلسته الأخيرة".

وفي الأخير اشار الإتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى أن نادي شبيبة القبائل يحظى، كغيره من الأندية الجزائرية، باحترام ودعم الفاف، في إطار قوانين الجمهورية، والعلاقات القائمة على الود واللعب النزيه الذي تنقله فضائل الرياضة.