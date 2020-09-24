القانوني لخضاري: تعديل الدستور سيُشرك المعارضة في الدبلوماسية البرلمانية

شرح نصر الدين لخضاري البروفيسور في القانون العام بجامعة ورقلة، هذا الخميس، المادة 116 من مشروع تعديل الدستور 2020، التي تنص على أنّ "المعارضة البرلمانية تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية".

والجديد بحسب البرفسور لخضاري الذي حلّ هذا الخميس ضيفا على برنامج "حوار في الدستور" للقناة الأولى هو أنه أصبح مسموحًا لأعضاء النواب الموجودين في فئة المعارضة أن ينتسبوا إلى الوفود الدبلوماسية.

ويعتقد ضيف القناة الأولى أن البرلماني يتمتع بالوعي الذي يمكّنه من الحديث بصوت مشترك موحّد ومتناغم دفاعًا عن المصلحة العليا للبلاد.

وتطرق لخضاري الى نقطة استفادة المعارضة من الاعانات المالية بحسب نسبة التمثيل البرلماني لها، وقال " كنت أتمنى أن تبقى الوظيفة السياسية للبرلماني شبه تطوعية" لتجنّب تحول العمل البرلماني إلى وسيلة إثراء وهو ما يشوّه المشهد السياسي بشكل عام"، على حد تشديد البروفيسور.