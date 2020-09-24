المدافع نبيل سعدو ينضم إلى مولودية الجزائر لموسمين

أعلن نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، هذا الخميس، عن ضمّ المدافع نبيل سعدو إلى صفوفه بعقد يمتدّ لموسمين.

في منشور على الصفحة الرسمية للفريق الأخضر والأحمر على شبكة التواصل (فيسبوك)، جرى تأكيد الأنباء التي ظلت رائجة منذ عدة أيام بشأن تقمص القائد السابق لنادي شبيبة القبائل لألوان النادي العاصمي.

ويعد سعدو الذي لعب في الفئات الشبابية للمولودية، خامس المستقدمين إلى تشكيلة العميد بعد كل من الحارس عبد القادر صالحي (شبيبة القبائل)، المدافع

المحوري معاذ حداد (شبيبة سكيكدة)، المتوسط الإيفواري إيسلا داودي

ديوموندي (وفاق سطيف)، والمهاجم عبد الحق عبد الحفيظ (مولوية وهران).

في المقابل، عرف النادي رحيل كل من المهاجم هشام نقاش والمتوسط الهجومي وليد درارجة إلى مولودية وهران، علاوة على فسخ عقد المدافع زيدان ميباراكو.

وفيما يخص الكوادر، جدّد كل من القائد عبد الرحمن حشود وصانع الألعاب عبد الرحمن بورديم عقديهما لموسمين إضافيين، رفقة المهاجم سامي فريوي الذي مدّد ارتباطه مع إدارة "الشناوة" إلى سنة 2022.

ويرتقب أن يتم التعاقد مع عناصر جديدة على غرار المتوسط الهجومي المغترب مرباح ميصالة، والجناح بلال بن ساحة (الترجي الرياضي التونسي)، إضافة إلى مهاجم أجنبي قبل غلق قائمة الإستقدامات.

يُشار إلى أنّ إدارة الفريق المقبل على كأس رابطة أبطال أوروبا، بترقية عدد من لاعبي الرديف إلى الفريق الأول بغية تحصين صفوف هذا الأخير الذي سينافس خلال 2020- 2021 على عدة جبهات تزامنًا مع مئوية تأسيسه.

وشرعت التشكيلة العاصمية في التدريبات الأحد الفارط، وذلك على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر).