سلطة ضبط المحروقات:التخلي التدريجي عن البنزين الممتاز بداية من السنة المقبلة

26/09/2020 - 10:16

صرح رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل أن الجزائر ستتخلى تدريجيا عن توزيع البنزين الممتاز بداية من السنة المقبلة.

و أكد نديل في تصريح للقناة الأولى أن سوناطراك ستشرع بداية من هذا الخميس في تجارب للتخلي عن البنزين الممتاز في المصافي.

كما ذكر نديل بأن الجزائر شرعت فعلا في اجراء التجارب عبر  مصافي التكرير لنزع الرصاص.

و في ذات السياق طمأن ذات المسؤول  المواطنين بأن عملية توزيع  البنزين الممتاز ستبقى مستمرة في محطات الوقود في الوقت الراهن على ان يتم التخلي عنه تدريجيا بداية من سنة 2021.

و وصف مسؤول سلطة الضبط الاجراء بالهام لما للبنزين الممتاز من أثار سلبية على البيئة و صحة المواطن.

 

 

وسوم:

الجزائر, اقتصاد

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