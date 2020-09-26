أونساج : إجراء حركة واسعة على مستوى مدراء الفروع الولائية

أجرى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات حركة واسعة على مستوى مدراء الفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوكالة.

وتهدف هذه الحركة، التي تشمل مدراء الفروع الولائية ل 48 ولاية إلى تحسين و تعزيز أداء هذه الوكالة ، يضيف ذات المصدر.

كما تندرج العملية في إطار تطوير الاستراتيجية المسطرة من قبل الحكومة لتحقيق الرؤية الجديدة التي ترتكز على تنمية المؤسسات من أجل تحقيق المقاربة الاقتصادية المرجوة.

وتضمن البيان قائمة اسمية تضم كل مدراء الفروع الولائية الجدد للوكالة عبر القطر الوطني .