سوناطراك : تنصيب لجنة مراقبة الامتثال الصناعي

قام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك توفيق حكار بتنصيب لجنة مراقبة مخصصة للمسائل المتعلقة بالامتثال الصناعي والتنظيمي على مستوى الشركة, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجمع البترولي العمومي .

و جاء في بيان المجمع "في إطار التكفل ومواجهة ظاهرة التعدي على محيط الحماية لمنشآت وهياكل المحروقات التابعة لسوناطراك، قام الرئيس المدير العام للمؤسسة، الاثنين 28 سبتمبر،بتنصيب لجنة مراقبة مخصصة للمسائل المتعلقة بالامتثال التنظيمي" .

وتتمثل مهمة اللجنة في الاشراف على تنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى الحد من المخاطر على السكان وحماية مرافق الشركة من المخاطر الناجمة عن تعديات على محيط الحماية..

و يدخل هذا الاجراء - يضيف ذات المصدر- في إطار تعزيز التدابير لحماية ومراقبة المخاطر الرئيسية المرتبطة بالأنشطة الصناعية.