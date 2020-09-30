الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت

أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء ، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي أمس الثلاثاء في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة خلال خضوعه للعلاج.

وأدى الشيخ نواف اليمين أمام مجلس الأمة (البرلمان) خلال جلسة خاصة.

وأعلنت الكويت أمس الحداد الرسمي لمدة 40 يوما على اثر وفاة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وكان نائب رئيس مجلس وزير الداخلية في الكويت أنس الصالح قد أعلن عقب اجتماع للمجلس أمس أنه عملا بأحكام الدستور بشأن أحكام توارث الامارة فإن مجلس الوزراء "ينادى الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت".

ومن المقرر أن يصل جثمان الشيخ صباح اليوم من الولايات المتحدة. وأوضح الديوان الأميري أن الحضور في مراسم دفن الجثمان سيقتصر على أقرباء الأمير الراحل فقط ، امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).