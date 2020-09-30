الاتحادية الجزائرية للجيدو: إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020 بسبب كورونا

أعلنت الاتحادية الجزائرية للجيدو عن قرار إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020 في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19"، وذلك عقب اجتماع المكتب الفدرالي يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للاتحادية ''عقد اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة لراس رشيد والذي تمحورت أشغاله حول الظروف الراهنة التي تمر بها الرياضة بصفة عامة والجيدو بصفة خاصة في ظل جائحة كورونا وعلى الإجراءات والتدابير اللازمة المتخذة من طرف الاتحادية للمقاومة والوقاية من هذا الداء، وكذلك الحرص التام على تطبيق تعليمات وزارة الشباب والرياضة فيما يخص هذه المرحلة الحساسة''.

وبعد الاستماع لكل انشغالات وآراء أعضاء المكتب التنفيذي، تم اتخاذ عدة قرارات كان أهمها الإعلان الرسمي عن نهاية الموسم الرياضي 2020/2019.

إلى جانب ذلك، فقد تم الاتفاق على المتابعة الدقيقة للجنة الطبية والسهر على توفير كل الإمكانيات اللازمة لمختلف تحضيرات الفرق الوطنية وتنظيم ملتقى تقني وطني أولي يضم مختلف المديرين الجهويين، أندية القسم الأول ورؤساء اللجان الوطنية، وبعدها سيتم برمجة ملتقى تقني آخر موسع يضم كافة الأعضاء الفاعلين.

واتفق الأعضاء على إنشاء لجنة مكونة من المدير الفني الوطني ورئيس اللجنة الوطنية للرتب والكاتا وبالتنسيق مع اللجان الجهوية، مهمتها إيجاد حلول مناسبة ومرضية للمصارعين الذين قاموا باجتياز امتحانين او ثلاثة لحزام اسود درجة أولى ولم يحرزوا بعد على 100 نقطة.

كما سيتم دراسة إمكانية برمجة امتحانات الكاتا شهر نوفمبر 2020 بالنسبة للمصارعين المتحصلين على الحزام الأسود.

إضافة الى ذلك، سيتم البدء في عملية تحضير كل القوانين المتعلقة بالإيجازات الرياضية وعملية التنقلات للموسم الرياضي الجديد وعرضها على الملتقى الوطني من أجل المصادقة عليها.

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة الفدرالية أنه خلال هذا الاجتماع تم الاستماع إلى رئيس اللجنة الطبية للاتحادية الذي قام بعرض تقرير مفصل عن كل ما تم القيام به من طرف اللجنة وهذا بالتنسيق التام مع المركز الوطني لطب الرياضة ووزارة الشباب والرياضة.