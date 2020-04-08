كورونا: الاتحادية الجزائرية للجيدو تكشف عن النتائج الأولية لمسابقة التحكيم عن بعد

كشفت الاتحادية الجزائرية للجيدو, هذا الأربعاء, النتائج الأولية لمسابقة التحكيم التي أطلقتها الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, مؤكدة استعدادها لدراسة جميع الطعون المقدمة من قبل المترشحين.

و أطلقت اللجنة الوطنية للتحكيم للجيدو هذا الاختبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإبقاء على سيرورة هذا القطاع في ظل تفشي جائحة كورونا.

وتقدم العشرات من المترشحين من بين رياضيين ومدربين ومسيرين, من خلال إصدار قرارات تحكيمية لمنازلات جيدو على الفيديو, وتنقيطهم من خلالها. وحسب القوانين, فإن الاجابة الصحيحة تعادل نقطة واحدة, وفي حال إعطاء إجابة خاطئة فلا ينال المترشح سوى نصف نقطة.

ويتواجد هذا الامتحان في بداياته, حيث سيخضع المترشحون إلى اختبار 20 فيديو, ومع انتهاء المسابقة, ينال المتحصل على اكبر عدد من النقاط جائزة رمزية.